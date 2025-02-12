Çek Finansmanı

Çek Finansmanı

Çekini
Nakde Çevir

Çekini kolayca yükle, vadesini beklemeden tahsil et.

  • Formu eksiksiz doldurun ve çek görsellerinizi yükleyin.

  • Başvurunuzu değerlendirip size özel teklifinizi hazırlayalım.

  • En iyi teklif için kısa süre içinde sizinle iletişime geçelim.

Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Levent Mah. Meltem Sk. İş Bankası Kuleleri No: 10 İç Kapı No: 27 Beşiktaş / İstanbul adresinde faaliyet gösteren Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu A.Ş. (Figo veya Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Bu metinde yer alan;

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel veriler, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu sebeple, bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler, ilgili bilgilerin bir gerçek kişiye ait olması durumunda uygulanacaktır.

Kişisel verileriniz, KVKK’da düzenlendiği üzere aşağıda yer alan temel ilkeler doğrultusunda işlenir:

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Bu Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni, Şirket tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirilmenizin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır:

  • Şirket’in ne tür kişisel veriler topladığını belirtmek,
  • Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını belirtmek,
  • Şirket’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini açıklamak,
  • Şirket’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamak ve
  • Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkânlarınızı açıklamak. 


2. İşlenen Veri Türleri ve Veri Kategorileri

İlgili KişiVeri KategorileriVeri Türleri
Potansiyel Müşteri, Potansiyel Müşteri Çalışanı/Yetkilisi /Hissedarı KimlikAd-soyad, TCKN, Doğum Tarihi, Nüfus cüzdanı seri no, uyruk, cinsiyet, diğer (eski kimlik belgesi ise üzerinde yer alan bilgiler)

ÖzlükÇalışılan Kurum bilgisi, ünvan

İletişimE-posta adresi, telefon numarası

Finansalİban, Hesap No, finansal rapor/tablo

Müşteri İşlemKişinin unvanı-bağlı olduğu departman, iletişime geçen kişinin mesajı/talepler, ticari elektronik iletilere ilişkin ret kayıtları, Platform’da devam eden işlemlere dair bilgi/akıbet

PazarlamaÇerez kayıtları, ticari elektronik iletimi gönderimine dair kayıtlar


3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Figo, kişisel verileri internet ortamı, uygulama, fiziksel formlar, e-posta, posta, faks ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir şekilde elde etmekte ve aşağıda belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işlemektedir. 


4. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Figo’ya ulaşan veya çeşitli kanallar vasıtasıyla iletişim kurduğumuz sizlerle görüşmeler gerçekleştirilmesi sürecinde, aşağıda sayılı amaçlar ve hukuki sebeplerle kişisel verileriniz işlenmektedir: 

Veri Kategorileriİşleme Amaçları Hukuki Sebepler
Kimlik
İletişim
Müşteri İşlem
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
  • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
  • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
  • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
  • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
  • Bankacılık mevzuatı çerçevesinde sunulan ürün/hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, kredibilite değerlemelerinin yapılması, alınacak teminatların belirlenmesi ve tesisi, teminatlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi 
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • İlgili kişinin kendisi tarafından işleme amacına uygun bir şekilde alenileştirilmesi
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Figo’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Figo’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 


Herhangi bir kişisel verinizi yurt dışına aktarmak için açık rızanızı almaktayız.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurt içindeki iş ortaklarıyla paylaşılması, bilişim altyapımızı sağlayan hizmet sağlayıcılarımızla, iletişim ve elektronik haberleşme alanındaki çözüm ortaklarımızla, iletilerin yönetilmesi için ileti yönetim sistemi (İYS) kayıt bağlamında Ticaret Bakanlığı ve yetkilendirdiği şirketle ve ileti gönderimi için yetkili ticari ileti altyapı sağlayıcıyla, finansal süreçlerin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi için ilgili iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında ilgili avukatlar, denetçiler ve uzmanlarla, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili makamlarla paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,  mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurt dışındaki sunucu hizmeti alınan tedarikçiler ile açık rızanıza dayanarak paylaşılabilecektir.

6. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hâlinde buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. 

İlgili Kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Şirket’in resmi e-posta adresi kisiselverilerikorumakomitesi@figotr.com veya Şirket’in Levent Mah. Meltem Sk. İş Bankası Kuleleri No: 10 İç Kapı No: 27 Beşiktaş / istanbul adresine gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de yer alan asgari başvuru şartlarını sağlayacak şekilde ileterek gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

İlgili Kişiler olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de yer alan asgari başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir.

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Figo, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Figo tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

5 POTANSİYEL MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ

Figo tarafından; Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu A.Ş. Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni’nde yer alan hukuki sebeplere ve amaçlara dayanarak Figo’ya sağladığım kişisel verilerimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum. 

Üye Olun

Birkaç dakikada Figopara üyeliğinizi tamamlayın.

Çekinizi Yükleyin

QR kodu okutarak veya çekin üzerinde yer alan bilgileri manuel olarak girerek çeklerinizi yükleyin.

İskonto Talebi Oluşturun

Erken tahsil etmek istediğiniz çekler için finansal kuruluşlardan teklif alın.

Çekinizi Nakde Çevirin

Size en uygun teklifi seçerek vadesi gelmemiş çekinizin tutarını hemen hesabınıza alın.

Figopara ile Çekini Erkenden Tahsil Et

Neden Figopara?

Şirketinin nakit akışını Figopara ile hızlandıran 10.000’lerce ticari işletmenin arasına katıl!

clock-fast-forward

Online, hızlı ve kolay işlemler

sale-01

Uygun iskonto oranları

bank-1

Birden fazla finansal kuruluş

coins-hand

Nakde hızlı erişim

mobil

Mobil ve web uygulama kullanımı

qr

QR kod ile kolayca çek ekleme özelliği

anlasmalı-bankalar 3

Anlaşmalı Finansal Kuruluşlarımız

Figopara Çek Tahsilatı sistemine entegre finansal kuruluşlardan iskonto teklifi alabilir, size en uygun olanı seçerek kolayca nakde ulaşabilirsiniz.

Figopara Artık Cebinizde!

Mobil uygulamamız yeni tasarım ve özellikleriyle yayında! Hemen indirin, faturalı alacaklarınızı nerede olursanız olun kolayca nakde çevirin.

Figopara Çek İşlemleri

Figopara’yı Onlardan Dinleyin

"Bankaların frene bastığı dönemde Figopara’yı ciddi anlamda yanımızda gördük. Geçen yıla göre ciromuz %50, %60 oranında artmış durumda bunda Figopara’nın katkısı büyük."

Hüseyin Rüştü Kobal , Gar Leather and Textile

Hüseyin Rüştü Kobal

"Figopara ile 2020 yılında tanıştık. TFS işlemi ile çalışmaya başladık, bu bizim hayatımızda vadeleri öne çekti ve daha hızlı ürün getirip satmaya başladık."

Cüneyt Karap , Sanal İletişim

Cüneyt Karap

"Tam da pandemi zamanında finansal bir kriz yaşarken Figopara ile tanıştık, acil ihtiyacımıza çözüm oldu. Acil finansal ihtiyaçlarımızda Figopara’yı kullanıyoruz."

Damla Ocak , Ocak Tarım

Damla Ocak

Faturanı Kes, Vadesini Bekleme

e-Faturalarını vadesinden önce nakde çeviren ticari işletmeler arasına katıl!

Figopara Çek Finansmanı ile Finansal Durumunuz Kontrol Altında

Çeklerinizi portalımıza yükleyin-2

Sıkça Sorulan Sorular

Başka sorun mu var?

Yardım için buradayız.

destekDestekle Görüş

Figopara Çek Tahsilatı, ticari çeklerinizi vadesinden önce nakde çevirmenizi sağlayan bir finansal teknoloji hizmetidir. Çeki hangi kurumdan aldığınızın önemi yoktur, çekin geçerli ve ödeme garantili olması yeterlidir.

Çekinizi vadesinden önce nakde çevirmek için Fiba Faktoring, QNB Finans Faktoring, Deniz Faktoring ve Figo Finans Faktoring’den iskonto teklifi alabilirsiniz.

1- İşletme, elindeki vadeli çeki Figopara’ya yükler

2- Figopara, çekin geçerliliğini değerlendirir.

3- Finansal kuruluşlar işletmeye Figopara üzerinden bir limit tanımlar.

4- İşletme çeki için iskonto talebi oluşturur ve banka yoluyla erkenden tahsil eder.

5- Çekin vadesi geldiğinde bankaya ödemesini gerçekleştirir.

Tahsilat çekleri, vadeli olarak aldığınız ve belirli bir tarihte tahsil etmek üzere elinizde bulundurduğunuz çeklerdir.

Çek tahsilatı için geçerli bir kimlik belgesi, çekin aslı ve gerekli formları doldurmanız gerekmektedir.

Çek iskontosu işlemi genellikle 1-3 iş günü içinde tamamlanır, ancak bu süre çekin özelliklerine göre değişebilir.

Evet, Figopara üzerinden çek tahsilatı yapabilmek için bir kullanıcı hesabınızın olması gerekmektedir.

Evet, çek iskontosu işlemleri için belirli bir hizmet ücreti uygulanır. Ücretler, çek tutarına ve vadesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Çekinizin nakde çevrilmesinden sonra banka hesabınıza havale/EFT yoluyla ödeme yapılır.

Evet, önemlidir. Sadece vadeli çekler iskontoya tabi tutulabilir.

Çek tahsilatı işlemi genellikle kredi notunuzu etkilemez, ancak çekinizin geçerliliği ve ödeme geçmişi değerlendirilir.

Çek tahsilatı işlemini, belirli bir süre içinde ve işlem tamamlanmadan önce iptal edebilirsiniz. Detaylı bilgi için 0850 242 34 46 üzerinden müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Karşılıksız çek durumunda, yasal haklarınızı korumak için gerekli prosedürler hakkında bilgi almak üzere müşteri hizmetleriyle iletişime geçmelisiniz.